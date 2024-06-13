Kurban Bayramı'nda şeker hastalarına hayat kurtaran uyarılar

Kurban Bayramı, birçok insan için aile ve dostlarla bir araya gelme, paylaşma ve kutlama zamanı olduğu biliniyor.

Ancak bu özel günler, şeker hastaları için bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir.

Türk Böbrek Vakfı ve Lokman Hekim Sağlık Grubu gibi sağlık kuruluşları, bayram süresince dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Bayramda tüketilen et miktarının artması, özellikle diyabet hastaları için dikkat edilmesi gereken bir durumu olduğu biliniyor.

Uzmanlar, et tüketiminin yanı sıra, şerbetli tatlılar ve aşırı şeker tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, bayramın sağlıkla geçirilmesi için alınması gereken önlemleri paylaşarak, şeker hastalarının özellikle et tüketiminde yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı da Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri sunarak, kavurma ve kırmızı etin öğle öğününde tüketilmesini, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemeklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca, etlerin doğru saklama koşulları altında tazeliğini koruması ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Diyabet hastaları için bayramda dengeli beslenme, sindirim ve kalp sağlığı açısından büyük önem taşımakta.

Uzm. Dr. Şahin, bayramda güne kahvaltıyla başlanması ve gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca, günde en az üç porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi, tatlı ve şekerli gıdalarda aşırıya kaçılmaması önerildi.

Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek, şeker hastalarının bayramı sağlıkla ve keyifle geçirmeleri için hayati önem taşır.

Uzmanlar, bu özel günlerde dengeli ve sağlıklı beslenmenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için gerekli olduğunu vurguluyorlar.

Şeker hastalarının ve ailelerinin, bayram boyunca sağlık önerilerine dikkat etmeleri, bayramın tadını çıkarırken sağlıklarını korumalarını sağlayacak.