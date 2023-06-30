Kurban kolilerinden çıkanlarla şaşkına çevirdi: 3 ton 800 kilo imha edildi

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoran işletmesi, Kurban Bayramı için çok sayıda kişiye büyükbaş kurban hissesi satarak vekalet aldı.

Etlerini teslim almaya giden hisse sahiplerine, baton şeklinde paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin verileceği belirtildi.

Koliler içinde verilmek istenen ürünlerin bozuk olduğunu iddia eden vatandaşlar ile firma sahibi arasında tartışma yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve Osmangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Et restoran işletmesi ve soğuk hava deposunda yapılan incelemelerde, kolilerin içinde paketlenmiş, işlenmiş ve dondurulmuş kıyma, kuşbaşı et, sucuk gibi ürünler bulundu.

Ürünlerde yapılan denetimlerde, içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmadığı, deponun ruhsatsız işletildiği anlaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etti.

İşletme sahibi E.A'nın ise hakkında yasal işlem başlatılarak polis merkezinde ifadesinin alındığı öğrenildi.

HİSSE SAHİPLERİNİN İDDİALARI

Sahipleri ya da çalışanlardan kimsenin bulunmadığı işletmede bekleyen hisse sahiplerinden Ali Hatinoğlu, gazetecilere, kendisine başka bir çiftlikte kurbanlık olarak bazı hayvanların gösterildiğini söyledi.

Bayramın ikinci gününde işletmeye geldiklerinde şoka uğradıklarını belirten Hatinoğlu, şöyle devam etti:

"Bir tırdan indirilmiş, dondurulmuş, şoklanmış ete benzemeyen mosmor olmuş bir şey verdiler. Etleri kabul etmeyince paralarımızı istedik. Şikayetçi olduk, polis geldi onları aldı götürdü. Hala ne etimizi ne kurbanımızı alabildik. Paramızı aldıkları gibi ibadetimizi de çaldılar, ibadetimizi yapamamış olduk. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri 'Aldığınız şeyleri yemeyin' dediler. Sucuğa mı benziyor salama mı benziyor verdikleri şeyin içi bembeyaz. Böyle bir kurban olmaz. Aylar önce, yıllar önce kesilmiş, nerden geldiği belli olmayan şeyi verdiler. Bize başka bir hayvan gösterdiler."

Şahin Odabaşı da 20 Haziran'dan önce ödemelerin tamamını yaptıklarını aktardı.

"Mağdurlar olarak bir Whatsapp grubu kurduk, 500-600 kişi üyemiz var. Hepimiz şikayetçi olacağız, pazartesi günü tüketici haklarına şikayette bulunacağız." diyen Odabaşı, kendilerine karton kutulardan bazılarında etlerin paketleme tarihinin yazılı olduğunu, diğerlerinde hiç yazı bulunmadığını anlattı.

Kadir Yavuz ise kurbanlık büyükbaş hayvanlar kesilirken gördüğünü ancak verilen etlerin o gün kesilen hayvanlara ait olmadığını ileri sürdü.

Etleri kıyma yaptırmaya götürdüklerinde yemyeşil olduğunu iddia eden Yavuz, "Kokusu insanın midesini bulandırıyordu. Allah'tan etleri kimse yemedi. Ben bir de etlerin kesimini gördüğüm halde böyle bir şeyle karşılaştım. Burada sucuklar var, batonlar var, farklı farklı şeyler var. Ben hayatımda taze kesilen kurban etinin böyle olduğunu görmedim. Polise başvurduğumda 1700'e yakın mağdurun bulunduğunu öğrendim." diye konuştu.

(Kaynak: AA)