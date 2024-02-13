Kurdeşende faydalıdır. Göz ağrılarını dindirir. İşte o ot

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi doğal ürünler arasına bir yenisi daha eklendi.

Bunun koruk otu olduğunun altı çizildi.

Kurdeşen hastalığına şifa olan bu bitki, ekşi tadıyla da damaklarda iz bırakıyor.

Koruk otu, olgunlaşmamış ham üzümden elde edilen ve şerbet olarak tüketilen bir bitkidir.

İştah açıcı, göz ağrılarını giderici ve kurdeşende faydalı olan bu bitkinin, yüksek miktarda C vitamini içerdiği de biliniyor.

Kurdeşen ise, ciltte ortaya çıkan kırmızı döküntülerle kendini gösteren bir cilt hastalığıdır.

Kaşıntı ve yanma gibi belirtilerle seyreden bu hastalık, bazen tüm vücudu etkileyebilir.

Kurdeşen döküntüleri genellikle 24 saat içinde kaybolur, ancak tekrarlama riski vardır.