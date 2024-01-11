Kurduğu düzenekle evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri, Mavişehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evde bulunan A.T. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1'i kurulu 1'i ise kurulmak üzere Hint keneviri yetiştirmek için 2 kabin, 2 havalandırma cihazı, bu cihazlara takılı vaziyette katlanabilir alüminyum havalandırma filtresi, 2 metal havalandırma filtresi, 3 wattmetre, 2 vantilatör, 3 led aydınlatma düzeneği ve 5-10 santimetre boylarında 24 Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.