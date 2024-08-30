Küresel gaz talebinde artış bekleniyor

Uluslararası Gaz Birliği'nin (IGU) "Küresel Doğal Gaz 2024" raporunda yer alan bilgilere göre küresel gaz tüketimi 2023’te 4 trilyon 51 milyar metreküp olarak hesaplandı.

2024’ün sonunda ise tüketimin yüzde 2,1 artış göstererek 87 milyar metreküp yükselişle 4 trilyon 138 milyar metreküpe çıkması öngörülüyor.

Asya'da tüketimin 43 milyar metreküp artması öngörülürken, Orta Doğu'da 29 milyar metreküp ve Kuzey Amerika'da 8 milyar metreküp artması tahmin ediliyor.

Küresel doğal gaz tüketimi 2019'da 3 trilyon 926 milyar, 2020'de 3 trilyon 859 milyar olmuştu.

2021'de 4 trilyon 69 milyar ve 2022'de 3 trilyon 992 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

2023’te 19 milyar metreküp yükselişle 4 trilyon 51 milyar metreküpe yükselen küresel doğal gaz üretiminin de 2024’te 96 milyar metreküp ya da yüzde 2,4 artışla 4 trilyon 146 milyar metreküpe ulaşması tahmin ediliyor.

Üretimde en büyük artışın 26 milyar metreküple Orta Doğu'da yaşanması bekleniyor.

Ardından burayı 17 milyar metreküple Asya ve 12 milyar metreküple Kuzey Amerika takip etmesi tahmin ediliyor.

Uluslararası piyasalarda gerçekleşen gaz ticaretinde, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payının da 2023’te ki yüzde 53'ten 2024 sonunda yüzde 52'ye ineceği hesaplanıyor.