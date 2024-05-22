Küresel ham çelik üretimi Nisan'da yüzde 5 düştü

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Worldsteel'in açıklamasına göre ham çelik üretimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında gerileme yaşandı. Böylece üretim 155,7 milyon tona geriledi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'deki düşüş ise yüzde 7,2 olarak kayıtlara geçerken, 85,9 tona düştü.

Ham Çelik üretimi Japonya'da yüzde 2,5'luk düşüşle 7,1 Milyon tona gerilerken, Amerika'daki üretim düşüşü yüzde 2,8 olurken, 6,7 milyon tona geriledi. Almanya'nın çelik üretimi ise yüzde 6,4 artış gösterdi 3,4 milyon tona ulaştı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 2,8 milyon tona yükseldi.

Yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 22,1 artarak 12,3 milyon tona ulaşması dikkati çekti.