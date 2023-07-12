Küresel ısınma ABD ve Çin'i bir araya getiriyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry, gelecek hafta iklim değişikliği konusundaki stratejileri görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e gidecek.

Küresel ısınma ABD ve Çin'i bir araya getiriyor

Kerry'nin ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı'nın İklim Özel Temsilcisi'nin 16-19 Temmuz'da Çin'de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ziyareti kapsamında Kerry'nin Çinli mevkidaşı Şie Cınhua ile de bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Kerry, Çinli yetkililer ile görüşmelerinde, iklim değişikliğine vurgu yapacak. COP28 hedeflerine ulaşılması konusu masada olacak." ifadesine yer verildi.

Kerry'nin ziyaretinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Pekin ziyaretlerinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti. (AA)

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