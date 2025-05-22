Küresel LNG ihracatı ilk çeyrekte yüzde 3,1 arttı!

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, soğuk hava dalgası ve Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının durmasının etkisiyle ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 109,3 milyon tona yükseldi.

AA muhabirinin, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeler Örgütünün (OAPEC) 2025 1. Çeyrek LNG Piyasası raporundan derlediği verilere göre, ilk çeyrekte Avrupa'da kış boyunca etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle ısıtma sektöründe gaz talebinin yükselmesi, Ukrayna üzerinden taşınan Rus gazının Ocak 2025’te tamamen durmasıyla Avrupa’nın LNG ithalatına yönelmesi ve Mısır’da yerel üretiminin talebi karşılayamaması faktörleri LNG talebinin artmasında etkili oldu.

Küresel (LNG) ihracatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 109,3 milyon tona yükseldi.

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ABD'nin LNG ihracatı yüzde 14,8 artışla 26,6, Katar'ın ihracatı yüzde 5,8 artışla 21,9 milyon tona ulaşırken, Avustralya'nın ihracatı ise yüzde 5,9 düşüşle 19,3 milyon tona geriledi.

Dünyanın 4. büyük LNG tedarikçisi durumundaki Rusya'nın LNG ihracatı Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana ilk kez azalarak, yüzde 4,6 düşüşle 8,3 milyon tona geriledi.

Söz konusu düşüş ülkede 2 sıvılaştırma tesisinin kapatılmasından kaynaklandı.

LNG İTHALATI ASYA'DA ÇİN KAYNAKLI AZALDI

İlk çeyrekte küresel LNG ithalatında ise Avrupa piyasası ve Mısır kaynaklı LNG talebinde artış görüldü.

Söz konusu dönemde yapılan LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla yaklaşık 110,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Toplam ithalatın yaklaşık 67,9 milyon tonu Asya piyasalarına yapılırken, Asya'ya giden LNG geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı.

Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a ise bu dönemde 51,4 milyon ton LNG sevk edildi. Çin'in ilk çeyrek LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalışla 15,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

AVRUPA'NIN LNG İTHALATI YÜZDE 13,8 AZALDI

Türkiye ve İngiltere'nin dahil edildiği tabloda Avrupa'nın LNG ithalatı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak yaklaşık 36,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Avrupa'da LNG'ye olan talebin artışında kışın soğuk geçen hava şartları, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gönderilen gaz sevkiyatının durması etkili oldu.

LNG portföyünde tedarikçi ülke payları bakımından ABD yüzde 51,2 ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 17,7 ile Rusya, yüzde 10 ile Katar, yüzde 6,2 ile Nijerya, yüzde 3,2 ile Norveç, yüzde 4,2 ile Cezayir takip etti. Diğer ülkelerin payı ise yüzde 7,2 oldu.

Kuzey ve Güney Amerika'nın LNG ithalatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüşle 3,2 milyon tona inerken, Orta Doğu'nun ithalatı ise yüzde 117 artışla 2,6 milyon tona yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, Endonezya, Angola, ABD, Ekvator Ginesi, Mozambik, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Papua Yeni Gine, Malezya ve Umman LNG ihracatını artıran ülkeler oldu.

Bu dönemde en fazla ihracatı 26,4 milyon ton ile ABD yaparken, oran bazında ihracatını en çok artıran ülke ise Endonezya olarak belirlendi.