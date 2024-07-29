Küresel piyasalar Merkez Bankalarının faiz kararlarına odaklandı

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Küresel piyasalar Merkez Bankalarının faiz kararlarına odaklandı

Küresel piyasalarda gözler bu hafta ABD Merkez Bankası Fed ile İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarında olacak. Üç bankada faiz kararını açıklayacak.

Küresel piyasalarda faiz haftası

Küresel piyasalarda Fed haftası...ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi için Eylül ayını işaret etmesi bu hafta açıklanacak karar için sabit bırakılacak öngörüsünde bulunan analistler, İngiltere'nin faiz indireceği, Japonya'nın ise faiz artıracağı görüşünde.

Amerika Merkez Bankası'nın faiz indiriminlerine yakın olduğu izlenimi yaratması bir çok ülkede borsaları destekledi ve yükselişe geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ HAFTASI

Amerika'da açıklanan son veriler enflasyonun hiz kestiğine işaret etmesiyle birlikte piyasalar, faiz indiriminin eylül ayında olabileceğini fiyatlamaya başladı.

Fed faiz kararını çarşamba günü duyuracak. Anketler faizin yüzde 5,25 ile 5,50 arasında tutacağı yönünde. Amerika'nin faizi sabit tutacağı öngörüsünün yanında İngiltere Merkez Bankası BoE'nin faiz indirimine gideceği, Japon Merkez Bankası BOJ'un ise faiz artırıcağı görüşleri ağır basıyor.

Avrupa Merkez Bankası ECB ise faiz toplantısını gelecek hafta yapacak. Bu arada ECB Başkanı Christine Lagarde, eylül ayında faiz indirimine gidip gitmeyeceklerini verilerin belirleyeceğini söylemişti.

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