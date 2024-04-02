Küresel piyasalarda Paskalya etkisi

Kaynak: AA
Küresel piyasalarda Paskalya etkisi
Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ifade etmesiyle Fed’in gelecek dönem atacağı adımlara dair belirsizliğin artmasıyla karışık bir hava yaşanıyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralma sonrasında ilk kez genişleme kaydetti.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde oldu.

Bu veri ile beraber dolar endeksi 14 Kasım 2023'ten beri ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

dolarabd.jpgTahvil piyasalarında da satış baskısının arttığı gözlemlendi

Dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değerlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,60 gerileme kaydetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Paskalya tatili sonrasında bugün işleme açılması beklenirken, gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinde.

euroresim.jpgBugün Almanya'da öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecekken, piyasalar ülkede enflasyonun martta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 olması yönünde.

Asya pay piyasalarında ise Çin hariç pozitif bir seyirle dikkat çekerken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankasının (BoJ), genişleyici para politikasına "muhtemelen" devam edeceğini ifade etti.

suzikiresim.jpg
Japonya Maliye Bakanı Suzuki BoJ'un kurdaki aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK ÖNE ÇIKAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE:

09.00 İngiltere mart ayı konut fiyat endeksi

10.55 Almanya mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere mart ayı imalat sanayi PMI

15.00 Almanya mart ayı tüketici fiyat endeksi

17.00 ABD mart ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD şubat ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

İlgili Haberler
Xiaomi hisselerinde sürpriz atak
Xiaomi hisselerinde sürpriz atak
Japonya Maliye Bakan’ından şahin mesajlar
Japonya Maliye Bakan’ından şahin mesajlar
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Son Haberler
Çılgın flört yöntemi ortaya çıktı. Ünlü fenomen 'Sonsuza kadar onun aklında kalacaksın' diyerek açıkladı Yaşam
Çılgın flört yöntemi ortaya çıktı. Ünlü fenomen 'Sonsuza kadar onun aklında kalacaksın' diyerek açıkladı
İstanbul'da PKK'ya operasyon Gündem
İstanbul'da PKK'ya operasyon
Seçimler için bekletilen vergiler zamlar sıraya girdi. Fatura yine vatandaşa kesilecek Ekonomi
Seçimler için bekletilen vergiler zamlar sıraya girdi. Fatura yine vatandaşa kesilecek
SGK’dan bu belgeyi alanlara her ay 5100 lira ödeme yapılacak Ekonomi
SGK’dan bu belgeyi alanlara her ay 5100 lira ödeme yapılacak
Çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı Gündem
Çeşitli suçlardan aranan 180 kişi yakalandı
İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi Ekonomi
İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi