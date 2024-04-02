Küresel piyasalarda Paskalya etkisi

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayide 16 aylık daralma sonrasında ilk kez genişleme kaydetti.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 değeriyle piyasa beklentilerinin üzerinde oldu.

Bu veri ile beraber dolar endeksi 14 Kasım 2023'ten beri ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Tahvil piyasalarında da satış baskısının arttığı gözlemlendi

Dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değerlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,60 gerileme kaydetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, Paskalya tatili sonrasında bugün işleme açılması beklenirken, gözler bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinde.

Bugün Almanya'da öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecekken, piyasalar ülkede enflasyonun martta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,2 olması yönünde.

Asya pay piyasalarında ise Çin hariç pozitif bir seyirle dikkat çekerken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya Merkez Bankasının (BoJ), genişleyici para politikasına "muhtemelen" devam edeceğini ifade etti.



Japonya Maliye Bakanı Suzuki BoJ'un kurdaki aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK ÖNE ÇIKAN VERİLER ŞU ŞEKİLDE:

09.00 İngiltere mart ayı konut fiyat endeksi

10.55 Almanya mart ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi mart ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere mart ayı imalat sanayi PMI

15.00 Almanya mart ayı tüketici fiyat endeksi

17.00 ABD mart ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD şubat ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD şubat ayı dayanıklı mal siparişleri