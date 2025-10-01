Küresel Sumud Filosu’nda tehlikeli dakikalar! "Yüksek alarm durumdayız"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, yüksek riskli bir bölgeye girdiğinin bildirildiği açıklandı. Filonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Yüksek alarm durumundayız. Filo üzerindeki insansız hava aracı (İHA) trafiği yoğunlaşıyor. Bazı raporlar, önümüzdeki saatlerde çeşitli olasılıkların gerçekleşebileceğini gösteriyor" denildi. Paylaşımda ayrıca, "Artık yüksek riskli bölgeye girdik" ifadesi kullanılarak, "Önceki filoların saldırıya maruz kaldığı veya durdurulduğu alan. Herkes dikkatli olsun" şeklinde bir uyarı yapıldı.

'MÜDAHALE ANINA HAZIRLIKLIYIZ'

Filo sözcüsü Wael Naouar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yüksek riskli bölgeye yaklaşık 6 mil önce girdiklerini duyurdu. Gazze'ye 144 deniz mili mesafe kaldığını belirten Naouar, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı, internet ve radyo bağlantıları olağandan fazla kesintiye uğruyor. Bu gece mi yoksa yarın mı olursa olsun, müdahale anına karşı hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK ALARM DURUMUNDAYIZ'

Filodaki Adagio gemisinde yer alan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medyada paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) mesafede bir İsrail Donanması gemisinin gözlemlendiğini iletti. Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi ya da saldırısı öngörüyorduk. Muhtemelen bu gece olacak. Yüksek alarmdayız. Tüm personel can yeleklerini taktı ve güvertede pozisyon aldı" diyerek durumu aktardı.

İSRAİL: 'GEMİLERİ BATIRACAĞIZ'

İsrail donanması ise Sumud filosuna karşı 'kompleks' bir operasyon yapmak için hazırlıklara başladığını duyurdu.

İsrail basınına konuşan donanma, birçok gemiyle teker teker Sumud filosu gemilerine müdahale edeceğini ve tek bir savaş gemisinde toplayacağı aktivistler Aşdod limanına götüreceğini duyurdu.

Burada, aktivistlerin "sınır dışı edileceği ya da özel bir kurul tarafından yargılanacağını" söylendi.

Gemilerin ise bir kısmının Aşdod limanına çekileceği, önemli bir kısmının da batıracağı belirtildi.

İTALYA FİLOYU YARI YOLDA BIRAKTI

İtalya, Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu’nun yakınlarına gönderdiği donanmaya ait fırkateyni geri çekme kararı aldı. Filonun yoluna devam etmesi durumunda geminin geri döneceği bildirildi. Başbakan Giorgia Meloni ise, “Gazze yardım filosu artık durmalı” açıklamasında bulundu.

FİLO GÜNLERDİR YOLDA

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze yönünde ilerliyor. Filoda, tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere büyük miktarda insani yardım yükü taşınıyor. Bu konvoy, şimdiye dek Gazze'ye toplu halde yola çıkan en büyük filo olarak öne çıkıyor. Arapça'da "kararlılık" ya da "sarsılmaz direnç" anlamına gelen Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı'ndan sonra Filistin toplumunda baskıya karşı direnişi simgeleyen bir kavram haline geldi. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalmalarını, kültürel ve kimlik miraslarını korumalarını, şiddetsiz sivil itaatsizlik yoluyla işgale karşı koymalarını ve kendi kurumlarını oluşturma girişimlerini kapsıyor. Filistin'de zeytin ağacı ile köylü kadınlar, bu kavramın simgeleri arasında sayılıyor.

AKILLARA MAVİ MARMARA GELDİ

31 Mayıs 2010 tarihinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan bir insani yardım filosuna hain İsrail ordusunun müdahale etmesiyle yaşanan olaydır. Küresel Sumud Filosu’na benzer bir girişim olan bu filoda, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın öncülüğünde organize edilen altı gemilik bir konvoy, Gazze’ye insani yardım malzemeleri taşımayı hedefliyordu. Türk bandıralı Mavi Marmara gemisi, filonun en büyük gemisiydi ve çoğunluğu Türk vatandaşı olan yüzlerce aktivist, gönüllü ve gazeteci taşıyordu.

Uluslararası sularda seyreden filoya, İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından müdahale edildi. İsrail komandoları, Mavi Marmara gemisine helikopterlerle inerek operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada, 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve gemidekiler gözaltına alındı. İsrail, operasyonun ablukayı koruma amacıyla yapıldığını ve gemidekilerin direniş gösterdiğini savundu. Ancak olay, uluslararası toplumda büyük tepki çekti ve İsrail-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir krize yol açtı.

Olayın ardından Birleşmiş Milletler bir soruşturma raporu hazırladı, Türkiye ise özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılmasını talep etti. 2016 yılında Türkiye ve İsrail arasında varılan anlaşmayla, İsrail özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödedi, ancak abluka kaldırılmadı. Mavi Marmara olayı, Gazze’deki insani durum ve İsrail’in ablukası üzerine uluslararası tartışmaları yoğunlaştıran önemli bir olay olarak tarihe geçti. Sumud Filosu içinde benzer olaylar olabilir.