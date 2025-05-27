Kursiyerlerin eserleri Aksaray’ı renklendirdi! El emeği göz nuru

Kaynak: Haber Merkezi
Kursiyerlerin eserleri Aksaray’ı renklendirdi! El emeği göz nuru

Aksaray’da il ve ilçe halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca özenle hazırladığı el emeği ürünler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAG

Her yaştan kadın ve erkeğin katıldığı sergi, büyük ilgi gördü. El sanatları, tekstil, ahşap işleri, seramik ve geleneksel motiflerle bezeli eserler, hem ziyaretçilerden hem de katılımcılardan büyük beğeni topladı.

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Sergide kursiyerler, aldıkları eğitimle meslek edindiklerini ve aile bütçelerine katkıda bulunduklarını vurguladı. Etkinlik, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileriyle daha da renkli bir hale geldi.

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Yetkililer, halk eğitim merkezlerinin yaşam boyu öğrenmedeki önemini vurgulayarak, kurslara ilginin her geçen yıl daha da arttığını belirtti.

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