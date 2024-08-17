Rus güvenlik güçlerinin bir temsilcisi, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesindeki Komarovka köyü yakınlarında bir grup halinde teslim olduğunu söyledi.

Temsilci, "Teslim olmadan önce Ukrayna ordusu bizimle FREE_SOLDIER2022 adlı Telegram kanalı üzerinden iletişime geçti" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesinde bir saldırı başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda şu ana kadar 2.860 askeri personel ve 41 tank kaybettiğini bildirdi.