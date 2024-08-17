Kursk'ta 24 Ukraynalı asker teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kursk'ta 24 Ukraynalı asker teslim oldu

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA Novosti'nin Cumartesi günkü haberine göre, Ukrayna'nın 22. ayrı mekanize tugayına bağlı 24 askerden oluşan bir birlik, Kursk'ta Rus silahlı kuvvetlerine teslim oldu.

Rus güvenlik güçlerinin bir temsilcisi, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesindeki Komarovka köyü yakınlarında bir grup halinde teslim olduğunu söyledi.

Temsilci, "Teslim olmadan önce Ukrayna ordusu bizimle FREE_SOLDIER2022 adlı Telegram kanalı üzerinden iletişime geçti" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesinde bir saldırı başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda şu ana kadar 2.860 askeri personel ve 41 tank kaybettiğini bildirdi.

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