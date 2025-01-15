Kursta hem öğreniyorlar hem üretiyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kursta hem öğreniyorlar hem üretiyorlar

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi bünyesindeki giyim kursu, kadınları üretim ve geri dönüşüm konusunda teşvik ediyor. Kurs, etek, gömlek, çocuk kıyafetleri dikimi ve eski kıyafetlerin onarımı gibi pratik eğitimler sunarak kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

Kartepe'de açılan giyim kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Kartepe Belediyesi'nin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) bünyesinde sunulan giyim kursunda, kadınlar üretime ve geri dönüşüme teşvik ediliyor.

Kurs kapsamında etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikimi de öğretiliyor.

Ayrıca, kadınlar eski kıyafetlerini onararak daha uzun süre kullanabiliyor.

Kartepe Belediyesi Giyim Kursu Öğretmeni Nilay Ercan, hafta içi 25, hafta sonu ise çalışan kadınlardan oluşan 18 kişilik iki grup halinde verilen eğitimin, kadınların ev ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirtti.

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Kurs, kadınların dikiş konusunda donanımlı hale gelmesini hedefleyerek teorik ve uygulamalı eğitimler sunuyor.

Kursta hem öğreniyorlar hem üretiyorlar

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