Kursta hem öğreniyorlar hem üretiyorlar

Kartepe'de açılan giyim kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Kartepe Belediyesi'nin Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KAR-MEK) bünyesinde sunulan giyim kursunda, kadınlar üretime ve geri dönüşüme teşvik ediliyor.
Kurs kapsamında etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikimi de öğretiliyor.
Ayrıca, kadınlar eski kıyafetlerini onararak daha uzun süre kullanabiliyor.
Kartepe Belediyesi Giyim Kursu Öğretmeni Nilay Ercan, hafta içi 25, hafta sonu ise çalışan kadınlardan oluşan 18 kişilik iki grup halinde verilen eğitimin, kadınların ev ekonomilerine ciddi katkı sağladığını belirtti.
Kurs, kadınların dikiş konusunda donanımlı hale gelmesini hedefleyerek teorik ve uygulamalı eğitimler sunuyor.