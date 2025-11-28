MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahları yakması ve sınır hattından çekilmesiyle devam etti.

AKP, MHP ve DEM Parti’nin ana aktör olduğu süreçte TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18’inci toplantıda İmralı'ya gitme kararı aldı. Komisyonda yer alan MHP'li Feti Yıldız, AKP'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile 24 Kasım’da İmralı’da görüşme gerçekleştirdi. CHP ve Yeni Yol grubu ise ziyarette yer almamıştı.

Süreç içerisinde DEM Parti’nin AKP ile yakınlaşması, 360 vekil çoğunluğuna ulaşmak olduğu iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için şu anda ya erken seçim kararı ya da anayasa değişikliği gerekiyor. Bu noktada erken seçim için 360 vekil gerekiyor. Bu vekil sayısı DEM Parti desteği ile AKP ulaşabiliyor.

'DEM ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN OY VERECEK'

HDP’nin eski milletvekili Altan Tan, En Son Haber’e verdiği demeçte Erdoğan’ın adaylığı ve DEM Parti’nin AKP ile yakınlaşmasına dair, “Korku şu: İttifaklar değişiyor. 2019'da Abdullah Öcalan, 'CHP'ye oy vermeyin' dediği vakit Selahattin Demirtaş 'CHP'ye yüklenin' dedi. Şimdi bu ittifak değişti. Erdoğan’ın adaylığı için 360 vekil çoğunluğu gerekiyor. Bu süreç başarıyla giderse DEM Parti, erken seçim ve Erdoğan'ın adaylığı için oy verecek, seçimde de CHP'ye destek vermeyecek” ifadelerini kullandı.