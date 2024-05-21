Kurtarma ekiplerinin Reisi'nin öldüğü helikopter enkazına ulaştığı anlar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurtarma ekiplerinin Reisi'nin öldüğü helikopter enkazına ulaştığı anlar ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi‘nin öldüğü helikopter kazasında enkaza ulaşan ekibin çektiği görüntüler ortaya çıktı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ve yanlarında bulunan heyet, Azerbaycan ziyareti sonrasında Tahran’a dönüş için bindikleri helikopterin Doğu Azerbaycan vilayetinde düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin bir İHA ve bir de gece görüşlü helikopter ile yardım ettiği arama kurtarma çalışmalarında, enkaza neredeyse kazadan 1 gün sonra ulaşılabildi.

Görsel temasın dün gece saat 02.30 sularında sağlanmasının ardından, arama-kurtarma ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla helikopter enkazına ulaşmayı başardı.

KURTARMA EKİBİNİN REİSİ'NİN HELİKOPTERİNE ULAŞMA ANI ORTAYA ÇIKTI

İran merkezli ISNA haber ajansının paylaştığı videoda, Reisi'nin de öldüğü helikopterin enkazının ekipler tarafında bulunduğu ilk anların görüntüleri yer aldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde enkaza ait parçaları gören ekiplerin birbirlerine haber verdikleri duyuluyor.

Ayrıca helikopterin düştüğü yerde parçalara ayrılarak yandığı da görülüyor.

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