'Kürtçe konuştuğu için öldürüldü' denildi gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kürtçe konuştuğu için öldürüldü' denildi gerçek bambaşka çıktı

H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin İstanbul Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile "kadınlara yan bakma" mevzusundan kavga ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişinin, kafede oturduğu sırada Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğüne dair iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Konunun 'kadınlara yan bakma' tartışmasından çıktığı öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan, Fatih ilçesinde bir kişinin Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Fatih ilçesindeki bir alkollü mekanda, H.L.T., S.M.T., ve B.A.K. isimli üç turist ile Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. arasında 'kadınlara yan bakma' meselesi yüzünden kavga çıktığı belirtildi.

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“KÜRTÇE İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiası doğru değildir. İstanbul'a turistik amaçlı gelen H.L.T. isimli maktulün saldırıya uğraması ile ilgili iddialar provokasyon amaçlıdır. Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile "kadınlara yan bakma" mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir. Mekanın güvenlik görevlisi U.Y.'nin 3 turisti darp ederek mekanın dışına çıkardığı, o sırada H.O.'nun masadan aldığı bıçakla otel dışına çıkan maktul H.L.T.'yi 2 yerinden yaraladığı tespit edilmiştir. Yaralanan H.L.T. hayatını kaybederken, şüpheli H.O., ağabeyi Z.O. ve güvenlik görevlisi U.Y.'nin olay yerinden firar ettikleri tespit etmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar ivedilikle devam etmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme amaçlı provokasyonlara itibar etmeyiniz."

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