Kurtlar 30 küçükbaş hayvanı telef etti

Hakkari’ye 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi’ne akşam saatlerinde kışın gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar indi.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırını hedef alan aç kurtlar, ahırın kapısını zorlayarak içeri girdi. Kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30’unu telef etti.
Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti.