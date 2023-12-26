Kurtlar 30 küçükbaş hayvanı telef etti

Kaynak: İHA
Kurtlar 30 küçükbaş hayvanı telef etti
Hakkari’nin Durankaya beldesinde aç kurtların ahıra saldırısında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari’ye 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi’ne akşam saatlerinde kışın gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan aç kurtlar indi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırını hedef alan aç kurtlar, ahırın kapısını zorlayarak içeri girdi. Kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30’unu telef etti.

Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti.

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