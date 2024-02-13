Kurtlar Vadisi yıllar sonra yeniden başlıyor. İşte yayınlanacağı kanal

Kaynak: Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi yıllar sonra yeniden başlıyor. İşte yayınlanacağı kanal
Efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu geri dönüyor. Dizi yeniden başlayacak. İşte ayrıntılar…

Türkiye’nin popüler dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu’nın dijital bir platformda devam edeceği iddia edildi.

Büyük bir hayran kitlesi olan dizinin Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle yayınlanacağı ileri sürüldü.

İddialara göre, uzun yıllardan kameralardan uzakta olan Necati Şaşmaz, dizinin başrolünde yine 'Polat Alemdar' karakteriyle yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddia edilen dizi şimdiden sosyal medyayı salladı.

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Oyuncu kadrosunda ise Necati Şaşmaz'ın yanı sıra, Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer aldığı iddiası var.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı, ilk fragmanın ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise art arda paylaşım yapıyor. Sürekli rekor kıran Kurtlar Vadisi Pusu gibi Kurtlar Vadisi Kaos’un reyting rekorları kıracağı tahmin ediliyor.

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