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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde yas

2 sezon Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:15
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Kurtlar Vadisi'nin Bedir' oyuncu Levent Güner Hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde yas
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Yayınlandığı dönem televizyon tarihine damga vuran günümüzde bile tekrar bölümleri izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Levent Güner, yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Levent Güner, Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon rol almıştı.

Oyuncu Zafer Algöz, acı haberin ardından Twitter sayfasında "Ani bir kalp kriziyle, sevgili arkadaşımız Levent Güner de veda etmiş. Başımız sağ olsun." notunu paylaştı.

BEDİR ROLÜYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbay'i üç el ateş ederek öldürmüştü.

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı olan ve ‘Eski Bir Sevda’ adında bir müzik albümü bulunan Levent Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı. 

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