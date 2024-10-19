Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen itiraf şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen itiraf şoke etti

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, dizinin bir Amerikan yapımından uyarlandığını ilk kez itiraf etti.

Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki programı Fenomen'e konuk olan Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nin aslında bir Amerikan dizisinden uyarlandığını ilk kez söyledi.

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İLK KEZ AÇIKLADI

Oktay Kaynarca, bu bilginin bugüne kadar pek duyulmadığını ve kendisinin bu gerçeği ilk kez açıkladığını söyledi. Kaynarca programda, "İşin aslına bakarsanız, o dönem TRT'de 'Büyük Tuzak' diye bir dizi vardı. Amerikan formatıydı ve biz de bayılarak izliyorduk. Sonrasında Osman'ın yanına gittim ve 'Bu dizi formatlanırsa Türkiye'de çok ilgi çeker' dedim. Ancak bir süre bu konu gündemde kalmadı. Ardından Osman beni çağırdı ve projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

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ORİJİNAL BİR YAPIM DEĞİL

Kurtlar Vadisi'nin aslında orijinal bir yapım olmadığını, söyleyen Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi dizisinin Amerikan dizisi Büyük Tuzak'tan esinlenilerek uyarlandığını yıllar sonra itiraf etti.

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