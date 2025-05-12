Kurtlar Vadisi'nin 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Usta oyuncudan üzen haber geldi

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Cerrahpaşalıların Ablası' rolüne hayat veren Şıvga Gerez'in son hali sevenlerini üzdü.

USTA OYUNCUDAN ÜZEN HABER

İzleyicilerin hafızasında Cerrahpaşalıların sözünden çıkmadığı abla karakteriyle akıllarda iz bırakan Şıvga Gerez’den hayranlarını kahreden haber geldi.

SAÇLARINI KAZITTI

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından kendisine kanser teşhisi konduğunu saçlarını kazıttığı paylaşımla duyurdu. Gerez, paylaşımının altına “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah” ifadelerini kullandı.

YENİ MESLEĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce İbo Show'da oryantal olarak tanınan Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu.