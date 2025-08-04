Kurtlar Vadisi’nin Kılıç Bey’iydi! Atilla Olgaç’ın son hali görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisi denince akla ilk gelen karakterlerden biri olan Kılıç dizinin final yapmasının ardından hala merak ediliyor. Başarılı oyunculuğu ile diziye damgasını vuran Atilla Olgaç son haliyle gündem oldu.

Hikayesiyle o dönem izleyicileri adeta ekrana kilitleyen dizinin en sevilen karakterlerinden biri de Atilla Olgaç'ın hayat verdiği 'Kılıç Bey' olmuştu.

Şimdilerde 81 yaşında olan usta oyuncu beyazlayan saç ve sakallarıyla görenleri şaşırttı.

Bir süre önce katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Atilla Olgaç "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez" demişti.