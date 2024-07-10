Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası yıllar sonra ortaya çıktı. Hayranlarına seslendi

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncuların son halleri, sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Bu isimlerden biri de, dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay.

Usta oyuncu, uzun bir aradan sonra kameralar karşısına çıktı ve Olcay'ın son görüntüsü, sosyal medyada yoğun yorumlara neden oldu.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının güncel durumları merak ediliyor.

Gözlerden uzak, sakin bir hayat süren Emin Olcay, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

Dizide 'Ömer Baba' karakteriyle ney üfleyen ve her durumda sakinliğiyle bilinen sahneleriyle akıllarda yer edinen usta oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada gündeme geldi.

Hayranlarına seslenen kısa bir video yayınlayan Olcay, "Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Emin Olcay'ın son hali, sosyal medyada "Seneler acımasız", "Yaşlanmışsın be Ömer Baba", "Ah Ömer Baba zaman ne çabuk geçmiş", "Çok yaşlanmış" gibi yorumlarla karşılandı.

EMİN OLCAY KİMDİR?

1946 İstanbul doğumlu olan Emin Olcay, oyuncu, yönetmen ve dekor tasarımcısı.

Tiyatro kariyerine 1964 yılında Devlet Tiyatroları'nda "Peter Pan" müzikali ile başlayan Olcay, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, eşi Hayat Olcay ile birlikte kurduğu "Atölye Sanat" merkezi ile sanat adına çalışmalarını sürdürmekte.