Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından Yenidoğan Çetesi'ne beddua

Türkiye gündemine oturan büyük sağlık skandalı Yenidoğan Çetesi'nden hemşire Deniz Korkmaz, mahkemede Kurtlar Vadisi'ndeki Pala'dan bir replik kullanmıştı.

Fenomen dizide Pala rolünü canlandıran Yüksel Arıcı sosyal medya hesabından bir video çekerek dizideki repliğinin kullanılmasına tepki gösterdi, çete üyelerine beddua etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede erkek hemşire Deniz Korkmaz'a geldi. Mahkeme Başkanı Korkmaz’a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir' demişsin. Neden böyle söyledin?" diye sordu.

Deniz Korkmaz ise "Evet, söyledim. Kurtlar Vadisi diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz." cevabını vermişti.