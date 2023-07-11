Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı.

2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Senaristler yeni dizi için kolları sıvarken ekranlardan uzak olan oyuncu da hacca gitti.

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı. Fanlar tarafından paylaşılan Şaşmaz'ın son haline "Yıllar acımamış" yorumları yapılırken hac fotoğraflarına "Allah kabul etsin hacı Polat" yorumları geldi.