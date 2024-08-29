Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, uzun bir süre medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

Ancak, Şaşmaz’ın son hali sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu olarak tanınan Necati Şaşmaz, dizinin final yapmasının ardından basından ve kamuoyundan uzak kalmayı seçmişti.

Sharon Stone'den yıllar sonra bomba itiraf. Kurtlar Vadisi’nde Necati Şaşmaz’la sahnesi olay olmuştu. Sette gördükleri şoke etti

Geçmişte, dizinin yeniden çekileceğine dair bazı açıklamalar yapmış olsa da, proje hayata geçirilmedi.

Necati Şaşmaz'ın güncel görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, Şaşmaz’ın son haliyle ilgili “Abi geri dön”, “Yaşlanmışsın Polat”, “Kral dizi ne oldu?”, ve “Yıllar acımamış” gibi yorumlar yaptılar.