Güllü Erhan son haliyle görenleri çok şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin romantik ve çapkın karakteriydi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygur, Kenan Çoban ve Erhan Ufak gibi birçok başarılı ismin yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi, hala popülerliğini koruyor.

Dizide Güllü karakteri ile izlediğimiz Erhan Ufak uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşmüş.

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Güllü Erhan şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul oluyor. Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.