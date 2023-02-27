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Güllü Erhan son haliyle görenleri çok şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin romantik ve çapkın karakteriydi

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakteri ile hafızalarımıza kazınan Erhan Ufak'ın son halini görenler şaşkına dönüyor. Son olarak verdiği kilolar ile dikkat çeken Güllü Erhan değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:35
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Kurtlar Vadisi'nin romantik ve çapkın karakteriydi. Güllü Erhan son haliyle görenleri çok şaşırttı.

Güllü Erhan son haliyle görenleri çok şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin romantik ve çapkın karakteriydi
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygur, Kenan Çoban ve Erhan Ufak gibi birçok başarılı ismin yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi, hala popülerliğini koruyor.

Dizide Güllü karakteri ile izlediğimiz Erhan Ufak uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 

Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşmüş.

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Güllü Erhan şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul oluyor. Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

 

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