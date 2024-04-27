Kurtulmuş Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü

Kaynak: AA
Kurtulmuş Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya geldi.

Görüşme, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı kapsamında İstanbul’da gerçekleşti.

Kurtulmuş, Güney Afrika hükümetine ve halkına Filistin davasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Güney Afrika’nın, İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurması, Filistin davası için yeni bir sürecin başladığını vurguladı.

Bu dönemde insanlar dünyada hak, adalet, insaf ve vicdan arayışı içerisinde. İnsanlık suçlarını bilerek işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin durdurulmasını talep ediyorlar. Kurtulmuş, bu amaçla uluslararası platformlarda atılacak adımlarla Filistin davasında sonuç alabileceklerini ifade etti.

Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek için her türlü fırsatı değerlendirmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı gibi uluslararası organizasyonların önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

kurtulmus-nelson-mandelanin-torunuyla-gorustu-yenicag.jpg

İlgili Haberler
Numan Kurtulmuş tatile devletin uçağıyla Anıtkabir'e servis otobüsüyle gitti. Gerçek bambaşka çıktı
Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"
Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
Son Haberler
Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış Gündem
Belediyenin 122 mülkünü satan AKP'li başkan Uşak'ta CHP'li yönetime 1 milyar 716 milyonluk borç takmış
İstanbul metrosunda büyük skandal! Genç kadın yaşlı sapığı suçüstü yakaladı Gündem
İstanbul metrosunda büyük skandal! Genç kadın yaşlı sapığı suçüstü yakaladı
Serdar Topraktepe herkesi şaşırtmıştı. Kararının nedenini böyle açıkladı Spor
Serdar Topraktepe herkesi şaşırtmıştı. Kararının nedenini böyle açıkladı
Hacda görev alacak sağlık personeli belli oldu Gündem
Hacda görev alacak sağlık personeli belli oldu
Ali Koç çok bombaladı 'Aşağılık yaklaşım' diyerek anlattı Spor
Ali Koç çok bombaladı 'Aşağılık yaklaşım' diyerek anlattı
Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı Spor
Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı
İsmail Kartal cevap veremedi Spor
İsmail Kartal cevap veremedi