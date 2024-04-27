Kurtulmuş Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü

Görüşme, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı kapsamında İstanbul’da gerçekleşti.

Kurtulmuş, Güney Afrika hükümetine ve halkına Filistin davasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Güney Afrika’nın, İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırılarına karşı Uluslararası Adalet Divanı’na başvurması, Filistin davası için yeni bir sürecin başladığını vurguladı.

Bu dönemde insanlar dünyada hak, adalet, insaf ve vicdan arayışı içerisinde. İnsanlık suçlarını bilerek işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin durdurulmasını talep ediyorlar. Kurtulmuş, bu amaçla uluslararası platformlarda atılacak adımlarla Filistin davasında sonuç alabileceklerini ifade etti.

Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek için her türlü fırsatı değerlendirmek gerektiğini belirten Kurtulmuş, bu konuda Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı gibi uluslararası organizasyonların önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.