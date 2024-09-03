Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme talebinin Kurtulmuş’tan geldiği öğrenildi.

TBMM’de bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

TALEP KURTULMUŞ'TAN

Bu görüşmenin talebi, 30 Ağustos kutlamaları sırasında bizzat Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletilirken, Bahçeli’nin de randevuyu bugüne verdiği öğrenildi.

Meclis Başkanlığı, bu buluşmayı nezaket ziyareti olarak tanımlasa da, görüşmede CHP’nin Can Atalay ile ilgili Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma planı başta olmak üzere, siyasetin gündemindeki çeşitli konuların ele alınması bekleniyor.

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