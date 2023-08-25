Kurtuluş Savaşı’nda mühimmat taşıyan denk kayığı bir asır sonra yeniden denize indi

İHA'nın haberine göre; Milli mücadele ruhunun yaşatılması amacıyla hazırlanan kayık, Atatürk’ün İnebolu ziyaretinin 84’üncü yıl dönümünde törenle denize indirildi.

Denk Kayığı Bir Asır Sonra Suya İndi

İnebolu ilçesi, Kurtuluş Savaşı’nın lojistik merkezlerinden biriydi. 3 yıl boyunca İnebolu Limanı, Anadolu’ya silah ve cephane giriş kapısı oldu. İnebolu’da yaşayan balıkçıların oluşturduğu kayıkçılar locası, mühimmatın tahliyesini gönüllü olarak üstlendi. Zamanla yıpranan ve tarihe karışan denk kayıkları, İnebolu Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje ile yeniden hayat buldu. Türkiye’nin İstiklal madalyalı tek ilçesi olan İnebolu’da, milli mücadeleye katkı sağlayan denk kayığı, Atatürk’ün İnebolu ziyaretinin 84’üncü yıl dönümünde denize indirildi. Bir asır sonra yeniden suya indirilen denk kayığı vatandaşlara büyük gurur yaşattı.

Kaymakam ve Vali Törende Konuştu

Denk kayığının denize indirilmesi töreninde konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İstiklal Madalyalı tek ilçe olma hüviyetine sahibiz. Bunun kazanılmasında denk kayığımızın önemli bir rolü var. 3 yıl boyunca kayıkçılar locası Kurtuluş Savaşı’na mühimmat yetiştirmek üzere hiçbir ücret almadan hizmet verdiler. Zamanla bu denk kayıkları yıpranarak tarih oldu. Son denk kayığımız da İstanbul’da sergileniyor. İnebolu’muzda denk kayığı görmek arzu ediliyordu. Milli Mücadeleye katkı sağlayan denk kayığımızı önemli günlerde denize indirmek her İnebolu’daki vatandaşlarımızın içinde bir ukdeydi.” dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise inşa edilen kayığın yapılan fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını belirterek, “İnebolu için çok güzel bir çaba olmuş. Umarım bundan sonraki yıllarda da tarihin yaşatılmasında ve yapılan fedakarlıkların hatırlatılmasında çok büyük feda sağlayacaktır.” diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından denize indirilen denk kayığı, Karadeniz’in sularına karıştı.