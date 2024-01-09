Kuru fasulyeyi yanlış mı pişiriyoruz

Kuru fasulye, Türk mutfağının en sevilen ve en çok tüketilen yemeklerinden biridir. Kuru fasulye, hem lezzetli hem de besleyici bir yemek olması nedeniyle birçok kişinin sofrasında yer alır. Kuru fasulye pişirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

İŞTE EN SAĞLIKLI KURU FASULYE PİŞİRMEYÖNTEMİ



Kuru fasulye pişirmek için kaliteli malzemeler seçilmelidir. Kuru fasulye seçerken kısa boyda ve tombulca olan İspir fasulyeleri tercih edilmelidir. Et ile pişirmek isteyenler ise orta yağlı kuşbaşı etler kullanmalıdır. Soğan, domates, salça ve baharatlar da taze ve kaliteli olmalıdır.

Kuru fasulye pişirmeden önce bir gece önceden suda ıslatılmalıdır. Bu şekilde fasulyeler daha kolay pişer ve sindirimi kolaylaşır. Islatılan fasulyelerin suyu değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Islama suyuna bir kaşık tuz eklemek de fasulyelerin kabarmasına yardımcı olur.

Kuru fasulye pişirme tekniği de önemlidir. Kuru fasulye tencerede, düdüklüde veya güveçte pişirilebilir. Tencerede pişirmek için fasulyelerin üzerini iki parmak geçecek kadar su eklenmeli ve kısık ateşte pişirilmelidir. Düdüklüde pişirmek için ise fasulyelerin üzerini bir parmak geçecek kadar su eklenmeli ve 30 dakika pişirilmelidir. Güveçte pişirmek için ise fasulyelerin üzerini geçmeyecek kadar su eklenmeli ve fırında 180 derecede pişirilmelidir.

Kuru fasulye pişirirken kavurma aşaması da lezzeti belirler. Soğan, et ve salça iyice kavrulmalı ve domates rendesi eklenmelidir. Kavurma aşamasında biraz un eklemek de yemeğin kıvamını artırır. Kavurma işlemi güveçte yapılacaksa fırında da yapılabilir.

Kuru fasulye pişirirken baharat kullanımı da damak zevkine göre ayarlanmalıdır. Kuru fasulyeye en çok yakışan baharatlar kırmızı biber, pul biber, karabiber ve kekiktir. Baharatlar kavurma aşamasında veya pişme aşamasında eklenebilir. Baharatları azar azar eklemek ve tadına bakmak daha iyi sonuç verir.

Kuru fasulye pişirirken su miktarı da önemlidir. Kuru fasulye ne çok sulu ne de çok koyu olmalıdır. Su miktarını ayarlarken fasulyelerin şişmesi ve pişmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Su az gelirse kaynar su ilave edilebilir. Su fazla gelirse de kapağı açık bırakarak suyunu çektirilebilir.

Kuru fasulye pişirirken tuz miktarı da lezzeti etkiler. Tuz fazla olursa yemek yenmez, az olursa da lezzetsiz olur. Tuz miktarını ayarlarken fasulyelerin ıslatılma suyuna eklenen tuzu da hesaba katmak gerekir. Tuz, yemeğin pişmesine yakın eklenmelidir. Tuzun erimesi için bir taşım kaynatmak yeterlidir.

Kuru fasulye pişirdikten sonra dinlendirmek de lezzetini artırır. Kuru fasulye ocağın altı kapatıldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirilmelidir. Bu şekilde yemeğin suyu çekilir ve kıvamı oturur. Kuru fasulye servis edilirken yanında pirinç pilavı, turşu, cacık ve soğan salatası gibi eşlikçiler sunulabilir.