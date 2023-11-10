Kuru Kahveci Mehmet Efendi İsrail iddialarını yalanladı

Sosyal medyada İsrail askerlerine kahve gönderdiği iddia edilen ve boykot çağrısı yapılan Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi.

Kuru Kahveci Mehmet Efendi İsrail iddialarını yalanladı

Kurum sosyal medya hesabından, İsrail askerlerine kahve gönderdiği yönündeki paylaşımlara karşın açıklama yaptı ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Sosyal medyada İsrail askerleri oldukları ileri sürülen iki kişiyi, ellerinde Kurukahveci Mehmet Efendi'ye ait kolileri taşırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Kısa süre içinde Kurukahveci Mehmet Efendi ürünlerine yönelik bir kampanya da başlatıldı.

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Kurum yaptığı açıklamada:

“Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarında hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. "Yurtta Suh, Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz.

152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatlımasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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