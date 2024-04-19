Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir

Kaynak: AA
Kuru kayısı ihracatında milyonlarca dolarlık gelir
Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescilli ürünleri arasında olan Malatya kayısısından 2024’ün ilk çeyreğinde 113 milyon 832 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine katkısını sürdürdü.

Depremle beraber yaşam alanı kısıtlanan Malatya, yaralarını sarmaya devam ediyor. En çok hasarı alan illerin başında gelen Malatya’nın sokakları tanınmaz hale geldi. İnsanlar doğup büyüdüğü mahalleleri bile görünce tanıyamaz oldu.

Ancak Malatya tüm bu acılarına rağmen güçlü duruşundan ödün vermeden kayısı ihracatında yine lider konumda yer aldı.

Kayısı da rakip tanımayan Malatya 20224’ün ilk çeyreğinde 113 milyon 832 bin dolar gelir elde etti.

Malatya’da yılın ilk çeyreğinde 19 bin 210 ton kuru kayısı ihracatı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, depremler sebebiyle kentte ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşandığını, tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini ifade etti.

SEVİNDİREN İHRACAT RAKAMLARI

Kuru kayısıda son yıllarda fiyat istikrarı sağlandığına vurgu yapan Özcan, "Kilogram fiyatı 6 doların üzerinde olan kuru kayısı ihracat rakamlarımız yüz güldürüyor. Önümüzde yeni bir sezon var. Yeni sezonda kuru kayısı ihracatındaki istikrarı devam ettirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

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