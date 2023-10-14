Kuru öksürüğe iyi gelen mucize ot ortaya çıktı

Bronşit ve kuru öksürükte balgam söktürücü etkisi olan sabun otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuru öksürüğe iyi gelen mucize ot ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bronşit ve kuru öksürükte balgam söktürücü etkisi olan sabun otunun dikkat çekti.

Sabun otuyla ilgili detaylar…

SABUN OTU NEDİR?

Saponaria officinalis, Caryophyllaceae familyasından çok yıllık yaygın bir bitkidir. Bu bitkinin yaygın sabun otu, zıplayan bahis, karga sabunu, vahşi tatlı William ve sabun otu gibi birçok ortak adı vardır. Toplamda yaklaşık 20 çeşit sabun otu vardır.

SABUN OTUNUN FAYDALARI

-İdrar söktürücüdür.

-Bronşit ve kuru öksürükte balgam söktürücüdür.

-Terleticidir.

SABUN OTU NASIL KULLANILIR?

İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Normal dozajda herhangi bir yan tesiri yoktur.

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