Kuru öksürüğü bıçak gibi kesen 3 babaanne tarifi!

Tüm dünyada milyonlarca insanın yaşam kalitesini düşüren kuru öksürük, bilim insanlarını alternatif tedavi arayışına itti.

Son dönemde yapılan araştırmalar, halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan ve genellikle büyükannelerin uyguladığı geleneksel üç tarifin, sanılanın aksine oldukça güçlü bilimsel temellere dayandığını ortaya koydu.

UZMANLAR 'GELENEKSEL GÜCÜ' ONAYLADI

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Halk Sağlığı Uzmanı ve Beslenme Bilimci Dr. Sarah J. Thompson, bu tariflerin etkisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Thompson, özellikle bal ve soğan kombinasyonunun, içerdiği yüksek orandaki kuersetin ve antimikrobiyal bileşenler sayesinde solunum yollarındaki iltihabı hızla yatıştırdığını ifade etti.

Benzer şekilde, Londra Imperial College'dan İmmünoloji Profesörü Dr. Alistair R. Davies de, öksürük refleksini baskılamada zencefilin kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Davies, zencefilin yapısında bulunan gingerol adlı biyoaktif bileşiğin, sinir uçlarını sakinleştirerek kuru öksürük döngüsünü kırdığını ve bu etkinin modern öksürük şuruplarıyla eşdeğer olduğunu dile getirdi.

O 3 MUCİZEVİ FORMÜL LABORATUVARDA İNCELENDİ

Geleneksel yöntemler üzerine kapsamlı bir inceleme başlatan araştırmacılar, halk arasında "kuru öksürüğü bıçak gibi kesen" ünvanını alan şu üç doğal formülü mercek altına aldı:

Bal, Limon ve Zencefil Karışımı: Bu formülün, antioksidan ve antiviral özellikleri sayesinde boğaz tahrişini anında azalttığı tespit edildi.

Hafif Isıtılmış Zeytinyağı ve Kekik: Özellikle gece öksürüklerini hafiflettiği bilinen bu tarifin, zeytinyağının yumuşatıcı etkisi ve kekiğin karvakrol içeriği sayesinde güçlü bir balgam söktürücü ve rahatlatıcı etki oluşturduğunu gözlemlendi.

Soğan ve Bal Şurubu: En eski ve en popüler formüllerden biri olan bu karışımın, doğal antibiyotik görevi görerek solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğu kuru öksürüğe karşı en hızlı çözümü sunduğu kaydedildi.

Bu geleneksel çözümlerin laboratuvar sonuçlarıyla desteklenmesi, modern tıbbın tedavideki yaklaşımını değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, bu doğal yöntemlerin, özellikle kronikleşmemiş kuru öksürük vakalarında, kimyasal içerikli ilaçlara nazaran daha az yan etkiyle daha hızlı iyileşme sağladığı konusunda hemfikir oldu.