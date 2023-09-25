'Kuru Otlar Üstüne' filminin bileti rekor fiyata satıldı. Türkiye'de bir ilk yaşandı

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'; bu yıl, 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

'Kuru Otlar Üstüne' filmi ayrıca bu yıl, 96'ncısı düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi.

Film bu yıl, 30'uncu kez düzenlenen Adana Film Festivali'nde özel bir gösterimle Türkiye'de ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı.

Adana Film Festivali çerçevesinde gösterilen bütün filmler ücretsizken 'Kuru Otlar Üstüne' ücretliydi.

Bunun nedeni, Nuri Bilge Ceylan'ın filmin gösteriminden elde edilen geliri İhtiyaç Haritası aracılığıyla deprem bölgesindeki depremzedelere bağışlamak istemesiydi.

'Kuru Otlar Üstüne', öylesine ilgi gördü ki bir hayli pahalı olmasına rağmen 1.100 bilet satıldı. Biletler, şu ücretlere satıldı;

• 200 TL

• 300 TL

• 1.000 TL

• 5.000 TL

• 10.000 TL

'Kuru Otlar Üstüne'nin özel gösteriminden elde edilen gelir, İhtiyaç Haritası'na verildi.