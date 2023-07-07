Kurucusundan Threads hesabını silmek isteyenlere açıklama

Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen Threads için önemli bir husus ortaya çıkmıştı.

Eğer platformu sevmezseniz, Threads hesabınızı silmenin tek yolu, Instagram hesabınızı silmek olduğu söylenmişti. Ancak son gelişmelere göre, bunun için başka yollar da var.

Meta'nın Threads için oluşturduğu "Threads İlave Gizlilik İlkesi" sayfası, tüm kullanıcıları ilgilendiren bir madde içeriyor.

Bu maddeye göre Threads hesabını tamamen silmenin hiçbir bağımsız yolu olmadığı söyleniyor.

Hesabı istediğiniz zaman dondurabiliyorsunuz ancak iş, hesabı tamamen silmeye geldiği zaman, bunun ancak Instagram hesabının silinmesiyle mümkün olacağı öne sürülüyor fakat Instagram Başkanı Adam Mosseri, başka alternatifler de olduğunu açıkladı.

"GEÇİCİ BİR DURUM"

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Threads hesabı, Instagram profilinin bir parçası. İşte bundan kaynaklı olarak Threads hesabı bağımsız bir şekilde silinemiyor.

Ancak Adam Mosseri'nin bugünkü Thread paylaşımına göre, bu durum geçici.

Threads İlave Gizlilik İlkesi sayfasında tam olarak şu ifadeler kullanılıyor:

Threads profiliniz Instagram hesabınızın bir parçasıdır ve istediğiniz zaman Instagram hesabınızı silerek Threads profilinizi silebilirsiniz.

Instagram hesabınızı silme ve haklarınızı kullanma hakkında daha fazla bilgiyi Meta Gizlilik İlkesi'nde bulabilirsiniz.

Instagram kurucusunun attığı Tweet'te ise şu sözler geçiyor:

"Hesabınızı silmeyle ilgili bazı sorular alıyorum. Açıklığa kavuşturmak gerekirse; Threads profilinizi ve içeriğinizi gizleyen Threads hesabınızı devre dışı bırakabilir, profilinizi gizli olarak ayarlayabilir ve gönderilerinizi tek tek silebilirsiniz.

Bunların hepsini Instagram hesabınızı silmeden yapabilirsiniz.

Threads, Instagram tarafından desteklendiği için şu anda yalnızca bir hesap ancak hesabınızı ayrı olarak silmenin yolunu arıyoruz."