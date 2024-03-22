Kurulan şirket sayısı şubatta düştü kapanan şirket sayısı yükseldi

Kaynak: AA
Kurulan şirket sayısı şubatta düştü kapanan şirket sayısı yükseldi
TOBB açıkladı. Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. 10 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ait kurulan-kapanan şirket sayılarını açıkladı.

TOBB verilerine göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 7,5 azalışla 10 bin 809'dan 10 bin 1'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da arttı. TOBB'un açıkladığı verilerde kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artışla 1949'a çıktı. Ocak ayında 1682 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 65,5 artış gösterdi.

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