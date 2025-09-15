Kurultay davasında hiç kimsenin bilmediği sonucu açıkladı! YARSAV eski Başkanı Yeniçağ'a konuştu... Kritik 21 Eylül detayı...

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar belli oldu. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e ertelenmişti. Herkesin gözü ise 21 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü kurultayın etkilerine çevrildi. YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ise Yeniçağ Gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a etkilerini anlattı. Eminağaoğlu, duruşma tarihinden önce yapılacak olan kurultay ile davanın hukuki bir sonucu kalmayacağının altını çizdi.

“MAHKEME YENİLEYECEKTİ, ARTIK DELEGELER YENİLEYECEK”

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, karar sonrası 21 Eylül’deki kurultaya ilişkin, “Bütün iddialar dışarıda tutularak yeniden seçim yapılacak. Önümüzdeki hafta İstanbul delegeleri, Genel Merkez’e seçilenler dışarıda tutularak 81 il delegesi ve milletvekili imzasıyla tartışmalar önü engellenecek. Davalar ‘seçimler tartışmalıydı’ diye açılmıştı. Artık ‘seçimler tartışmalı’ denilemeyecek. Mahkeme yenileyecekti, artık delegeler yenileyecek” dedi.

“BURADAN ARTIK BİR SONUÇ ÇIKMAYACAK”

Kurultay ile davanın hukuken bir boyutunun kalmayacağının altını çizen Eminağaoğlu, “Duruşma tarihinden önce kurultay olacağı için davanın konusu kalmıyor, hukuki bir karar kalmadığı için reddine karar verilmesi gerekiyor. Buradan artık bir sonuç çıkmayacak” şeklinde konuştu. Eminağaoğlu, herhangi bir ‘mutlak butlan’ kararının bugün çıkması durumunda bile görevde 6 gün kalacağını ifade etti.

CHP'nin kurultay davasında karar çıktı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Asliye Mahkemesi’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptaline karar verirken kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i göreve getirmişti. Son olarak CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davaya gözler çevrilmişti. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e erteleme yönünde mahkemeden karar çıktı.

Mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesini istedi.