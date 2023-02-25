'Kuruluş Osman' dizisinden depremzedelere yardım

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem felaketi sonrası evini kaybedenler için harekete geçti ve 'Evim Yuvan Olsun' adı ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında vatandaşlar, kullanmadıkları evlerini depremzedelere tahsis ediyorlar ayrıca düşük bedel ile kiraya da verebiliyorlar. Ayrıca kira yardımı da yapabiliyorlar.

Kampanyaya destek veren isimler arasında Kuruluş Osman dizisi oyuncuları da yer aldı. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Birçok depremzedenin sıcacık bir yuvaya ihtiyacı var. Peki biz ne yapabiliriz? Sen de evimyuvanolsun.org üzerinden bir hayata dokunabilirsin. Bu web sitesi üzerinden afetzedelere evini tahsis edebilir, düşük bir bedelle kiralayabilir ya da kiralarını karşılayabilirsin. Bu süre içinde oluşacak tüm faturalar kaymakamlıklar tarafından ödenecek.

Olası hasarlara karşı ev eşyaları sigortalanarak, sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanacak. evimyuvanolsun.org depremzedelerin ve destekçilerin haklarını devlet tarafından güvenceye alındığı bir dayanışma platformu. Siz de bu dayanışmaya katılın. Size ihtiyacı olan onlarca kişi uzakta değil, sadece bir tık ötenizde. Hadi, bir hayata dokunalım."