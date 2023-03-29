Aslıhan Karalar: Silah eğitimi almaya başladım. 'Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu

'Kuruluş Osman' dizisinde oynadığı Burçin Hatun karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Aslıhan Karalar önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

Gazetecilere bu hafta yeni bir sinema filmine başlayacağının müjdesini veren oyuncu;

“Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon projesi. Set öncesinde yoğun bir tempoda dövüş ve silah eğitimleri almaya başladım. Projenin en kısa zamanda vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasında bulundu.

"BİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ"

Öte yandan Aslıhan Karalar geçen günlerde aklının ve kalbinin depremin vurduğu 11 kentimizde olduğunu söylemişti. "İyi olabilmek için kendimi zorluyorum ama geçmiyor. Biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz, bir olup birlik olup bu zor günleri geride bırakacağız inşallah" diye konuştu.