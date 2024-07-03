Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi

Aksaray'da gerçekleşen bir olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin bir uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan Selçuk Bulvarı'nda yaşanan olayda, 68 AEF 309 plakalı araç, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kontrol altına alındı.

Araç sürücüsü 18 yaşındaki F.C.'nin ehliyet ve ruhsat bilgileri incelendikten sonra yapılan detaylı aramada, araç içerisinde bir tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda tabancanın kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Sürücü F.C., tabancanın kendisine ait olduğunu beyan etti. Olay üzerine, genç sürücü yasal işlemler için gözaltına alındı ve tabanca muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis aracının arka kısmına yönlendirildi. Bu sırada, sürücü F.C. polis memuruna, “Arkaya gerek var mı?” diye soru yöneltti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.