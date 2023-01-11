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  • Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı. Bu gençler mülakatlarda kaybediyor yandaş işe giriyor

Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı. Bu gençler mülakatlarda kaybediyor yandaş işe giriyor

Kurye genç sipariş götürdüğü yerde bulunan piyanoyla Mozart’ın Türk Marşı bestesini çaldı. Performansıyla kendine hayran bıraktıran genç izleyenlere “Yetenekliler mülakatta kaybediyor yandaşlar işe giriyor. Seçimin sonucunu bu gençler belirleyecek” dedirtti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:23
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Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı

Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı. Bu gençler mülakatlarda kaybediyor yandaş işe giriyor
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Söz konusu görüntülerde, siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçen kurye izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya bir kuryenin piyano performansı büyük ilgi gördü. Sipariş teslim ettiği yerdeki piyanoyu gören kurye, çalmak için izin istedi. Kurye, Mozart’ın Türk Marşı bestesini ustalıkla çalması dinleyenleri büyüledi.

Öğrenmenin ve çalmanın son derece zor olduğu enstrümanlardan olan piyanoyu, ustaca kullanan kurye, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.

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mmt
11.01.2023 08:07
dindar isimli canlı bu haberden sen onumu çıkardın.  
 
Sokrates
11.01.2023 08:00
Haber doğruysa, tıpkı Fazıl say gibi. Kuryeci olması onun gururudur. Reyiz bir kez olsun bu eseri evinde dinledi mi? Bu eserden haberi var mı? Bu genci ikinci bir Fazıl say yapmak gerekir.  
 
dindar
11.01.2023 07:59
hem türklük edebiyatı yapacaksınız, hemde aşık veyseli değil, mozartı çalanı üstün göstererek buna sevineceksiniz...türklüğünüzde ve islamlığınızda samimiyet görmediğimiziden YENİDEN REFAH diyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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