Kurye genç Sipariş götürdüğü yerde Mozart’tın Türk Marşı'nı çaldı. Bu gençler mülakatlarda kaybediyor yandaş işe giriyor

Söz konusu görüntülerde, siparişi teslim ettikten sonra gördüğü piyanonun başına geçen kurye izleyenleri hayran bıraktı.

Sosyal medya bir kuryenin piyano performansı büyük ilgi gördü. Sipariş teslim ettiği yerdeki piyanoyu gören kurye, çalmak için izin istedi. Kurye, Mozart’ın Türk Marşı bestesini ustalıkla çalması dinleyenleri büyüledi.

Öğrenmenin ve çalmanın son derece zor olduğu enstrümanlardan olan piyanoyu, ustaca kullanan kurye, videoyu izleyen kullanıcılar tarafından büyük beğeniyle dinlendi.