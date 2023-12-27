Kurye katili Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu 16 Ocak’ta hakim karşısında

DHA/İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Mahkemesinde ilk duruşma 16 Ocak’ta görülecek.

İddianamede, Mohamud’in kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kuryenin eşi Öznur Göçer ise, 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği belirtiliyor.