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Ayakta alkışlandı. Kurye piyanist ilk kez sahne aldı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu piyanist kurye ilk kez sahne aldı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konserini izleyen kurye Muharrem Can İncir, davet üzerine piyanonun başına geçerek 'River Flows in You' parçasını çaldı. Genç yetenek ayakta alkışlandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:07
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Kurye piyanist ilk kez sahne aldı

Ayakta alkışlandı. Kurye piyanist ilk kez sahne aldı
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DHA'nın haberine göre, motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir'in, sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'in, Mozart'ın en bilinen eserlerinden 'Türk Marşı'nı çalması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

"KONSERE GİTTİ"

Piyanist kurye Muharrem Can İncir'in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir'e destek veren isimler arasına katıldı.

Can İncir'i kendi konserine davet eden Onay, sosyal medya hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak 'Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" ifadelerini kullandı.

KURYE SAHNE ALDI 

Grand Pera Emek Sahnesi'nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı. 

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, gururlandığını belirterek "Gülsin hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım" dedi.

 

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Tatar Osman
13.01.2023 11:49
Daha ne yetenekler keşfedilmeyi bekliyor kimbilir?  
 
True Men
13.01.2023 11:37
Önü açık olsun inşallah  
 
Sümerli Astrofizikçi
13.01.2023 11:32
Aydınlık her zaman karanlığı yener temel fizik yasası. Allah evreni böyle yaratmış.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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