Kurye 'taciz' mesajı attı kargo şirketi cezayı yedi

İnternetten alışveriş yapan bir kişi, ürününün kargoyla adresine gönderilmesini talep etmişti. Ancak, kargo şirketinde çalışan kurye, ürünü teslim ettikten sonra alıcıya cep telefonundan taciz içerikli mesajlar gönderdi.

Alıcı, kargo şirketinin kişisel veri güvenliğini sağlayamadığını iddia ederek KVKK’ye başvurdu. KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda, kargo şirketinin veri sorumlusu olduğunu ve 250 bin lira idari para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olayı gerçekleştiren kuryenin, veri sorumlusu olan şirket adına çalıştığı belirtildi. Kararda, kuryeye kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konularında herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı veya eğitim verilmediği belirtildi.

Ayrıca, ilgili kişinin telefon numarasının, kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uyulmaksızın hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı ve veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı da ifade edildi.

KVKK NEDİR

KVKK, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. KVKK’nın tam adı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yani KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek her türlü kişisel veriyi işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini, uymaları gereken kuralları düzenlemektir. Bu kanun, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve silinmesine ilişkin regülasyonları içerir.