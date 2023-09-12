Kuryelere ve sipariş verenlere kötü haber. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altı motosiklet kullanımı için eğitimin şart olduğunu açıkladı. Bu durum, kurye sayısının azalabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Kuryelere ve sipariş verenlere kötü haber. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc'lik motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin detayları açıkladı. Yerlikaya, "B sınıfı ehliyet ile 125 CC motor kullanılır mı?" sorusunu yanıtladı.

"Motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım" diyen Yerlikaya, "Bu konuda daha önce bir çalışmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

Eğitim önemli. Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli. 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği yönelik çalışmanın yasalaşmasını beklemeden motoruyla trafiğe çıkan B sınıfı ehliyet sahibi sürücülere yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin TL ceza kesilecek.

2023 EHLİYET SINAV HARÇ ÜCRETİ NE KADAR ?

2023 yılında ehliyet sınavına girmek isteyen adaylar teorik sınav giriş ücreti 240 TL, direksiyon sınavı giriş ücreti ise 295 TL ödüyor.

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 825,70 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti 2.489,90 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti 4.154,70 TL

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2023 EHLİYET KURS FİYATLARI NE KADAR?

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 2023 Ücret Tablosu'nda A ve B1 sınıfı ehliyet kurs ücreti 7 bin 48 TL oldu.

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL ve özel direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5 bin 384 TL oldu.

2023 yılında B sınıfı ehliyet harç ücreti 1.116 Tl'den 2.489 TL'ye yükseldi. B sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyen vatandaşlar toplam da 10.000 TL'den fazla ödeyecek.

A sınıfı ehliyet harcı ise 370 TL'den 825,87 TL olarak belirlendi.

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