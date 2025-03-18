Kuş cenneti Sultan Sazlığı tadilat bekliyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kuş cenneti Sultan Sazlığı tadilat bekliyor

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda kasım ayında çıkan yangında zar gören tadilat bekliyor. 301 kuş türünün barındırıyor.

Kentin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçeleri sınırlarındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, 2024 Kasım'da çıkan yangında, 1300 metrelik yürüyüş yolunun 300 metrelik bölümü zarar gördü. Kesin korunacak hassas alan olan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan milli parktaki yürüyüş yolu, turizm sezonu öncesi tadilat bekliyor.

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Yozgat’tan gelen Adem Ayyıldız (28), "Burası severek ve özenerek geldiğimiz bir yer, tadilat yapılırsa çok seviniriz. Biz yakından geldik ama uzak yerlerden gelenler için bu durum daha büyük bir sorun. Hem zaman hem de maddi kayıp yaşanıyor. Gerçekten çok güzel bir yer ancak şu an yürüyüş alanı neredeyse yok. Yetkililerden acilen düzenleme yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Salih Kıraç (49) da gelen ziyaretçilerin mağdur olduğunu ifade ederek, Yetkililerimizin kısa sürede çözüm bulmalarını rica ediyoruz" dedi.

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'ÜZÜCÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

İşletmeci Mesut Atasoy ise "15 Mart itibarıyla havaların düzelmesiyle birlikte sezonumuz açıldı ve ziyaretçiler gelmeye başladı. Ancak üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Gelen misafirlerden, yangın nedeniyle yürüyüş parkurunun kuzey yönünde, göle ulaşan kısmının kullanılamaması sebebiyle tepki alıyoruz. 'Neden hala onarılmadı?' diye soruyorlar. Biz de alternatif olarak Tuzla yönüne yönlendiriyoruz ancak ziyaretçiler, gölleri görmek, Sarp Gölü'nde sandallarla gezmek istiyor. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, ödeneğin geldiği ve tadilatın yapılacağı söylendi. Ancak sezonun başlamasıyla birlikte sürecin hızlandırılması şart. Aksi takdirde 2010'dan önceki duruma geri dönebiliriz" diye konuştu.

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