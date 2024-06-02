Kuş cennetine zarar denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı, 302 farklı kuş türünü barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği koruma altına almak adına, bölgede sürekli olarak denetimler gerçekleştiren güvenlik güçleri, kuş cennetinin zarar görmemesi için titizlikle çalışıyor.

Özellikle Afrika ve Asya'dan göç eden kuşların mola verdiği bir dinlenme alanı olan sulak alanda, bilinçsiz avlanma ve yangın gibi tehlikeli faaliyetlerde bulunanlara karşı sıkı önlemler alınıyor.

Güvenlik güçleri, doğal yaşamın ve kuş popülasyonunun korunması için aktif bir rol üstleniyor.